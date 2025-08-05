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19:11, 5 августа 2025Спорт

Министр спорта рассказал об ужесточении лимита на легионеров в футболе

Министр спорта Дегтярев рассказал об ужесточении лимита на легионеров в футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что с сезона 2026/2027 в российском футболе начнется ужесточение лимита на легионеров. Его слова приводит «Коммерсант».

Дегтярев заявил, что в идеале на поле должны находиться не более 5 иностранцев, а в заявке — 10. Он подчеркнул, что новый закон будет плавно внедряться в российский футбол.

11 июля бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал убрать лимит на легионеров в российском футболе. По его словам, без этого невозможно развитие.

В настоящий момент в Российской премьер-лиге действует лимит, согласно которому в заявке на сезон у клуба могут находиться 13 иностранных игроков. Одновременно на поле в составе команды могут выйти восемь легионеров.

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