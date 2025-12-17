Реклама

11:24, 17 декабря 2025Экономика

Выяснилась причина отзыва десятков тысяч Lada Granta

«АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada Granta из-за проблем в рулевом управлении
Светлана Ходос

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Выяснилось, с чем связана сервисная кампания АвтоВАЗа, которую 12 декабря анонсировал Росстандарт. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, проблема может быть связана с рулевым управлением.

По предварительным данным, дефект обнаружен в карданном вале шарнира рулевого вала. Проявляться он может в люфтах и тугом управлении, в отдельных случаях — в заклинивании руля и потере контроля над автомобилем.

Ранее стало известно, что под действие отзыва попадает 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, необходимость привезти машину в ремонт связана с «непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик», а сотрудники дилерских центров «проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля» и при необходимости заменят его.

    Обсудить
