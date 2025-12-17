Реклама

Заслуженный юрист России прокомментировал решение по делу Долиной

Юрист Соловьев: ВС РФ встал полностью на сторону добросовестного покупателя
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Верховный cуд (ВС) России полностью поддержал добросовестного покупателя квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, это решение повлияет на всю судебную практику, а также вернет доверие к гражданскому праву и имущественным сделкам.

16 декабря Верховный суд поставил точку в деле об афере с квартирой Долиной. Суд отменил решения нижестоящих инстанций, оставив право собственности за Лурье как за добросовестным покупателем. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

