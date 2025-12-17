Реклама

19:40, 17 декабря 2025Силовые структуры

Земельные участки и десятки зданий бывшего начальника УВД обратили в доход государства

Имущество экс-главы УВД Краснодарского края обратили в доход государства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд Краснодара обратил в доход государства недвижимость бывшего начальника регионального Управления внутренних дел (УВД) Александра Семенова. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, за годы службы Семенов незаконно завладел 8 земельными участками, долями в праве собственности на 5 земельных участков, 9 жилыми и 13 нежилыми зданиями и помещениями. Все это обращено в доход государства.

Прокуратура установила, что за годы службы Семенов и его супруга получили теневые доходы, благодаря которым стали владельцами одного из крупнейших в Краснодарском крае торговых центров, гостиничного комплекса и многих других объектов недвижимости и состояния на общую сумму три миллиарда рублей. Семеновы использовали родственников и доверенных лиц в качестве номинальных владельцев своего имущества — таким образом они скрывали его от контролирующих органов.

Александр Семенов был уволен в 2011 году в звании полковника милиции. Семенов трудился в правоохранительных органах с 1978 года. В период с 1997 по 2003 год он возглавлял УВД Прикубанского округа Краснодара, а в период с 2003 по 2011 год был главой УМВД России по городу. Его супруга служила в МВД в период с 1987 по 2005 год.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал имущество экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся и его родни.

