18:28, 12 декабря 2025Силовые структуры

Пытавшегося сбежать из России с костылями из золота лишили 130 домов и земель

Суд конфисковал имущество экс-главы Крымского района Кубани Леся и его родни
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю и его родственникам и знакомым об изъятии в доход государства имущества, приобретенного на незаконные доходы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ведомстве установили, что с июня 2017-го по октябрь 2025 года Лесь использовал свое служебное положение для капитализации собственных активов, которые оформлял на аффилированных лиц и родственников. За восьмилетний период неподтвержденные доходы чиновника и 11 ответчиков превысили 180 миллионов рублей, а приобрели они имущество на общую сумму 350 миллионов рублей.

С ответчиков и Леся взысканы транспортные средства, 130 объектов недвижимости и земельные участки, уточняет «Коммерсантъ». Также в доход России изъято 70 миллионов рублей в качестве эквивалента за отчужденное имущество.

Кубанский чиновник пытался сбежать от силовиков со 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которое было переплавлено и замаскировано под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы и шпалы. Его сняли с микроавтобуса и арестовали.

Согласно материалам уголовного дела, Лесь отдавал распоряжения подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене, существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Лесь мог оформить на родственников и знакомых 109 государственных участков, общая стоимость которых составляет около двух миллиардов рублей.

