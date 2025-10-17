Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 17 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

Жалобу главы Крымского района Кубани Леся рассмотрят 21 октября
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобу стороны защиты главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся на его арест. Об этом сообщает ТАСС.

Дата заседания назначена на 21 октября.

Лесь, согласно материалам дела, с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Лесь мог оформить на родственников и знакомых 109 государственных участков, общая стоимость которых составляет около двух миллиардов рублей. Перед задержанием он якобы пытался сбежать от силовиков с 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которые переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Арестованные политик и «знаток российской кухни» попали в один список

    В России открыли способ полного восстановления хрящевых тканей

    В Дагестане начнут выпускать Martini

    Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе

    Артемий Лебедев раскрыл мнение об Арестовиче

    Премьер Польши отреагировал на освобождение подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости