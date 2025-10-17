Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

Жалобу главы Крымского района Кубани Леся рассмотрят 21 октября

Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобу стороны защиты главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся на его арест. Об этом сообщает ТАСС.

Дата заседания назначена на 21 октября.

Лесь, согласно материалам дела, с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Лесь мог оформить на родственников и знакомых 109 государственных участков, общая стоимость которых составляет около двух миллиардов рублей. Перед задержанием он якобы пытался сбежать от силовиков с 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которые переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.

