11:34, 12 октября 2025Силовые структуры

Обвиненного в присвоении земли на миллиарды рублей чиновника арестовали

Главу Крымского района Кубани Леся, присвоившего землю, арестовали до 29 ноября
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал до 29 ноября главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Лесь, согласно материалам дела, с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Лесь мог оформить на родственников и знакомых 109 государственных участков, общая стоимость которых составляет около двух миллиардов рублей. Перед задержанием он якобы пытался сбежать от силовиков с 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которые переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.

