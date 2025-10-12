Обвиненного в присвоении земли на миллиарды рублей чиновника арестовали

Главу Крымского района Кубани Леся, присвоившего землю, арестовали до 29 ноября

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал до 29 ноября главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Лесь, согласно материалам дела, с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Лесь мог оформить на родственников и знакомых 109 государственных участков, общая стоимость которых составляет около двух миллиардов рублей. Перед задержанием он якобы пытался сбежать от силовиков с 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которые переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.