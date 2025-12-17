Реклама

09:37, 17 декабря 2025Забота о себе

Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom  

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, уверенной, что ее муж одержим измерением длины пениса. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, ее мужу за 40, и в последние месяцы он постоянно измеряет свой член, переживая, что орган уменьшается. «Он измеряет пенис по меньшей мере шесть раз в день и записывает результаты. Были случаи, когда гениталии оказываются немного короче, чем в прошлый раз, и это повергает его в состояние, близкое к панике. Сейчас он рассматривает возможность удлинения члена», — посетовала она. Женщина добавила, что ее заверения об удовлетворенности их сексуальной жизнью не помогают развеять страхи мужчины.

В ответ Юзвяк призвал автора письма дистанцироваться от этой ситуации. «Спишите это на причуду, вредную привычку или даже хобби и попросите его проводить регулярные измерения в одиночестве. Это его приключение, и вы не должны становиться у него на пути, но в то же время не обязаны разделять его. При этом любые решения о трате денег на операцию по увеличению пениса должны приниматься по согласованию, если у вас совместный бюджет», — отметил он.

Юзвяк также обратил внимание на то, что у некоторых мужчин с возрастом пенис может уменьшиться в размере из-за особенностей артериального давления или ослабления эрекции. В качестве альтернативы операции коуч предложил женщине обсудить с мужем возможность приема препаратов, стимулирующих эрекцию.

Ранее Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается не настоящим. Мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазм от секса, он посоветовал попробовать другие формы близости.

