15:51, 17 декабря 2025Ценности

Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

Актриса Бриттани Сноу заявила, что не делала никаких пластических операций
Мария Винар

Фото: Kateryna Mukhina / Shutterstock / Fotodom

Американская актриса кино и телевидения Бриттани Сноу неожиданно раскрыла правду о пластике. Соответствующий комментарий появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бьюти-блогерши Молли Бейли, насчитывающем 145 тысяч подписчиков.

39-летняя звезда серии фильмов «Идеальный голос» обратила внимание на пост инфлюэнсерши, которая уличила ее и еще нескольких знаменитостей в хирургических вмешательствах. В комментариях под публикацией Сноу заявила, что она никогда не делала никаких операций по коррекции внешности.

«Никакой ринопластики (хотя мне и говорили, что она мне нужна). Никаких пластических операций на веках, никакой подтяжки лица. Ничего. Я просто похудела после родов. А еще в моей жизни было минимум ботокса и лазера», — отметила знаменитость.

Ранее американская телезвезда Крис Дженнер также раскрыла правду о внешности после пластики.

