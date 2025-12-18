18 декабря в России отмечается день работников органов ЗАГСа. В мире вспоминают о проблемах и правах мигрантов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России
Управление собственной безопасности МВД России учредили в 1995 году. В настоящее время его сотрудники предотвращают проникновение в органы внутренних дел посторонних лиц, преследующих противоправные цели, а также предупреждают преступления со стороны самих служащих ОВД.
День работников органов ЗАГСа России
В России до Октябрьской революции все акты гражданского состояния вели церкви. 18 декабря 1917 года советская власть приняла декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил начало государственной системе регистрации актов гражданского состояния.
Сейчас работники ЗАГСа документально фиксируют важнейшие события в жизни россиян, в том числе заключение брака и рождение детей. Также они ведут огромные архивы, имеющие историческую и генеалогическую ценность.
Праздники в мире 18 декабря
Международный день мигранта
18 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Через 10 лет, учитывая все возрастающее число мигрантов в мире, был провозглашен день, призванный обратить внимание на проблемы переселенцев.
Какие еще праздники отмечают в мире 18 декабря
- День арабского языка;
- День сворачивания в клубочек;
- День признательности снежинкам.
Какой церковный праздник 18 декабря
День памяти преподобного Саввы Освященного
Согласно преданию, преподобный Савва родился в V веке в Каппадокии. В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений: по молитвам святого в засуху проливались дожди и исцелялись больные.
Когда наставник Саввы ушел из жизни, святой затворился в пещере на целых пять лет. Вскоре слава о его подвигах разошлась по округе, и к иноку стали приходить ученики. Так возникла Великая Лавра. Позже Савва устроил еще несколько обителей и написал первый устав церковных служб, принятый всеми Палестинскими монастырями.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 декабря
- День памяти святителя Гурия, архиепископа Казанского;
- День памяти мученика Анастасия Аквилейского;
- День памяти преподобных Кариона монаха и сына его Захарии.
Приметы на 18 декабря
- Если ветер сильный разыгрался, то до конца года он не стихнет.
- Если облака полосами расчертили небо — к потеплению.
- Если беременной женщине в этот день вымыть голову, у ее ребенка будет плохая память.
Кто родился 18 декабря
Юрий Никулин (1921-1997)
Легендарный артист цирка и киноактер широко известен по ролям в комедиях «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и многих других картинах, которые сейчас считаются классикой советского кино. До начала актерской карьеры Никулин служил в Красной армии и прошел советско-финскую «зимнюю» и Великую отечественную войны.
Кристина Агилера (45 лет)
Американская певица, обладающая мощным и запоминающимся тембром голоса, признана одним из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. Помимо музыки, Агилера активно занимается благотворительностью и является послом доброй воли ООН по вопросам голода.
Кто еще родился 18 декабря
- Брэд Питт (62 года) — американский актер;
- Стивен Спилберг (79 лет) — американский режиссер и продюсер;
- Билли Айлиш (24 года) — американская певица;
- Сиа (50 лет) — австралийская певица.