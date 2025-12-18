18 декабря в России отмечается день работников органов ЗАГСа. В мире вспоминают о проблемах и правах мигрантов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России

Управление собственной безопасности МВД России учредили в 1995 году. В настоящее время его сотрудники предотвращают проникновение в органы внутренних дел посторонних лиц, преследующих противоправные цели, а также предупреждают преступления со стороны самих служащих ОВД.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

День работников органов ЗАГСа России

В России до Октябрьской революции все акты гражданского состояния вели церкви. 18 декабря 1917 года советская власть приняла декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил начало государственной системе регистрации актов гражданского состояния.

Сейчас работники ЗАГСа документально фиксируют важнейшие события в жизни россиян, в том числе заключение брака и рождение детей. Также они ведут огромные архивы, имеющие историческую и генеалогическую ценность.

Праздники в мире 18 декабря

Международный день мигранта

18 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Через 10 лет, учитывая все возрастающее число мигрантов в мире, был провозглашен день, призванный обратить внимание на проблемы переселенцев.

Фото: Osman Orsal / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 18 декабря

День арабского языка;

День сворачивания в клубочек;

День признательности снежинкам.

Какой церковный праздник 18 декабря

День памяти преподобного Саввы Освященного

Согласно преданию, преподобный Савва родился в V веке в Каппадокии. В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений: по молитвам святого в засуху проливались дожди и исцелялись больные.

Когда наставник Саввы ушел из жизни, святой затворился в пещере на целых пять лет. Вскоре слава о его подвигах разошлась по округе, и к иноку стали приходить ученики. Так возникла Великая Лавра. Позже Савва устроил еще несколько обителей и написал первый устав церковных служб, принятый всеми Палестинскими монастырями.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 декабря

День памяти святителя Гурия, архиепископа Казанского;

День памяти мученика Анастасия Аквилейского;

День памяти преподобных Кариона монаха и сына его Захарии.

Приметы на 18 декабря

Если ветер сильный разыгрался, то до конца года он не стихнет.

Если облака полосами расчертили небо — к потеплению.

Если беременной женщине в этот день вымыть голову, у ее ребенка будет плохая память.

Кто родился 18 декабря

Легендарный артист цирка и киноактер широко известен по ролям в комедиях «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и многих других картинах, которые сейчас считаются классикой советского кино. До начала актерской карьеры Никулин служил в Красной армии и прошел советско-финскую «зимнюю» и Великую отечественную войны.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица, обладающая мощным и запоминающимся тембром голоса, признана одним из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. Помимо музыки, Агилера активно занимается благотворительностью и является послом доброй воли ООН по вопросам голода.

Кто еще родился 18 декабря