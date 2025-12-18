Реклама

19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

Внучка ведущего Маслякова Таисия показала фото с сумкой Hermes за три млн рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @imaslyakovaat

Внучка советского и российского телеведущего Александра Маслякова Таисия Маслякова показала фото в откровенном образе и с роскошными аксессуарами. На соответствующий снимок, размещенный в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание издание Spletnik.

19-летняя родственница артиста позировала в бежевом вязаном мини-платье с глубоким декольте, держа в руках коричневую сумку Hermes Birkin 25 Togo.

Известно, что стоимость данного аксессуара на сайте ЦУМа составляет три миллиона рублей. Кроме того, на запястье Масляковой был надет браслет Cartier, стоимость которого может достигать миллиона рублей.

В октябре внучка Александра Маслякова опубликовала фото в откровенном корсете. Она предстала в укороченном черном изделии с цветочным принтом и глубоким декольте.

