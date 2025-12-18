Реклама

14:47, 18 декабря 2025

58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

Мария Винар

Фото: @juliaroberts

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» предстала перед камерой в серой трикотажной кофте, оформленной воротником и пуговицами. Знаменитость позировала с небрежными локонами и без декоративной косметики на лице, держа в руках книгу.

В июле Джулия Робертс кардинально сменила имидж и удивила фанатов. В сеть попали фрагменты из фильма итальянского режиссера Луки Гуаданьино «После охоты», в котором актриса сыграла главную роль. На размещенных кадрах знаменитость предстала с перекрашенными в блонд волосами.

