В iPhone появится больше рекламы

С 2026 года Apple добавит в App Store для iPhone больше рекламы

Корпорация Apple объявила о появлении нового типа рекламы, встроенной в iOS. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

Новый рекламный блок появится в магазине приложений App Store. В настоящее время реклама отображается на верхней позиции поисковой выдачи при поиске приложений. В Apple заявили, что в цифровом магазине появится еще один тип рекламы.

С 2026 года реклама будет отображаться также в нижней части поиска, но расположение блока не зафиксировано. В компании объяснили, что рекламодатель сможет сам выбрать его положение в зависимости от задач. Заказчики будут оплачивать рекламу за каждое взаимодействие с ней или установку рекламируемого приложения.

По словам журналистов 9to5Mac, реклама помогает Apple зарабатывать дополнительные деньги на своих пользователей. При этом представители IT-гиганта уточняют, что она полезна и для заказчика, и для пользователя. Также в корпорации отметили, что поиск является основным способом установки приложений на iPhone. Согласно внутренней статистике, 65 процентов загруженных на смартфон программ были найдены в поиске App Store.

