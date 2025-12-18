Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:42, 18 декабря 2025Наука и техника

В iPhone появится больше рекламы

С 2026 года Apple добавит в App Store для iPhone больше рекламы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple объявила о появлении нового типа рекламы, встроенной в iOS. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

Новый рекламный блок появится в магазине приложений App Store. В настоящее время реклама отображается на верхней позиции поисковой выдачи при поиске приложений. В Apple заявили, что в цифровом магазине появится еще один тип рекламы.

С 2026 года реклама будет отображаться также в нижней части поиска, но расположение блока не зафиксировано. В компании объяснили, что рекламодатель сможет сам выбрать его положение в зависимости от задач. Заказчики будут оплачивать рекламу за каждое взаимодействие с ней или установку рекламируемого приложения.

По словам журналистов 9to5Mac, реклама помогает Apple зарабатывать дополнительные деньги на своих пользователей. При этом представители IT-гиганта уточняют, что она полезна и для заказчика, и для пользователя. Также в корпорации отметили, что поиск является основным способом установки приложений на iPhone. Согласно внутренней статистике, 65 процентов загруженных на смартфон программ были найдены в поиске App Store.

В середине декабря стало известно, что часть пользователей Android лишилась возможности удалять встроенные в операционную систему (ОС) приложения. Баг коснулся Google, Android Auto и других встроенных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok