Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:14, 18 декабря 2025Наука и техника

В Android пропала кнопка удаления приложений

Android Police: В Android усложнили удаление встроенных в ОС приложений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Часть пользователей Android лишилась возможности удалять встроенные в операционную систему (ОС) приложения. Об этом сообщает издание Android Police.

На проблему обратили внимание в начале декабря. Пользователи соцсетей заметили, что на странице программ в Google Play, встроенных в ОС, исчезла кнопка «Удалить» — осталась лишь кнопка «Открыть». Журналисты медиа отметили, что проблема имеет массовый характер. Спустя примерно неделю у большинства пользователей пропавшая кнопка вернулась.

По словам специалистов, проблема была связана именно с Google, Android Auto и прочими программами, установленными по умолчанию на смартфоны под управлением Android. «Есть несколько причин, по которым пользователи могут захотеть удалить системные приложения», — заявили журналисты. Они заметили, что многие программы не нужны ряду пользователей и занимают место в памяти устройства.

Несмотря на то, что спустя время кнопка «Удалить» вернулась, для некоторых пользователей проблема сохранилась. Специалисты объяснили, что для удаления программ можно перейти в настройки, выбрать раздел «Приложения», а затем перейти в подраздел «Посмотреть все приложения».

В середине декабря пользователи iPhone начали жаловаться на покраснение фотографий, сохраненных на устройстве. Проблема касалась лишь тех фото, которые были сняты на камеру Android-смартфонов и сохранены на iPhone.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok