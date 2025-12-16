Реклама

Наука и техника
15:03, 16 декабря 2025Наука и техника

Пользователи iPhone столкнулись с необъяснимой проблемой

Android Authority: Сохраненные на iPhone фотографии начали краснеть из-за ошибки
Андрей Ставицкий
Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Пользователи iPhone начали жаловаться на покраснение фотографий, сохраненных на устройстве. На это обратило внимание издание Android Authority.

Владельцы некоторых смартфонов Apple заметили, что некоторые снимки, сохраненные в приложении «Фото» их устройства, приобрели красный оттенок. Судя по всему, проблема возникла с фотографиями, сделанными на Android-смартфоны и отправленные на iPhone. В Apple пока не объяснили причину ошибки, но специалисты полагают, что проблема связана с HDR.

Так, пользователь Reddit под ником Jonkmclovin заявил, что все снятые на Motorola Razr и сохраненные на его iPhone фото окрасились в красный цвет. На ту же проблему обратил внимание посетитель площадки под ником djenki0119, только снимки в его случае были сделаны на камеру Samsung Galaxy S24. Все владельцы iPhone пользуются операционной системой (ОС) iOS 26.

Энтузиасты нашли временное решение проблемы. Они предложили открыть покрасневшее изображение в режиме редактирования, а затем нажать на кнопку «Отменить». Специалисты Android Authority предположили, что поломка может заключаться в несовместимости стандартом HDR, которые могут быть разными у разных смартфонов.

В середине декабря энтузиасты нашли в iOS 26 десятки новых функций для операционных систем Apple. В том числе они обнаружили упоминание платного сервиса «Здоровье+», новой версии помощника Siri и второго поколения умного маячка AirTag.

