Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:09, 16 декабря 2025Наука и техника

Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

Утечка iOS указала на новые функции iPhone — «Здоровье+» и улучшенная Siri
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В iOS 26 нашли десятки новых функций для операционных систем (ОС) Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты объяснили, что упоминание новых функций обнаружили в коде тестовой версии iOS, которая была загружена на прототипе iPhone с невыпущенной iOS 19. Специалисты изучили утечку и назвали ее одной из самых масштабных за последние годы. По их словам, код iOS раскрывает функции, которые появятся в ОС для iPhone в ближайшие годы.

Так, было найдено упоминание платного сервиса «Здоровье+», который запустят весной 2026 года. Обнаружили функцию создания субтитров в реальном времени, новые возможности голосового помощника Siri, уведомления для виртуального кошелька Wallet и функцию обмена платежными данными пользователя между приложениями.

Некоторые опции описаны кратко — указано, что они появятся в iOS в 2027 и 2028 годах. Судя по всему, они будут связаны с медицинскими функциями девайсов Apple. Также в коде iOS обнаружили упоминание неизвестного устройства для умного дома — возможно, камеры, второго поколения смарт-маячка AirTag, новых наушников AirPods, которые появятся весной 2026 года.

В середине декабря стало известно, что в операционной системе Android появится функция личных приложений Private Space. Она позволит держать в тайне определенные программы и работать с ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибшем при нападении на школу в Подмосковье

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    В ВСУ заявили о полном хаосе под Красноармейском

    Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Стало известно о заложнике в подмосковной школе

    Раскрыта неожиданная причина бессонницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok