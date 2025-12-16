Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

Утечка iOS указала на новые функции iPhone — «Здоровье+» и улучшенная Siri

В iOS 26 нашли десятки новых функций для операционных систем (ОС) Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты объяснили, что упоминание новых функций обнаружили в коде тестовой версии iOS, которая была загружена на прототипе iPhone с невыпущенной iOS 19. Специалисты изучили утечку и назвали ее одной из самых масштабных за последние годы. По их словам, код iOS раскрывает функции, которые появятся в ОС для iPhone в ближайшие годы.

Так, было найдено упоминание платного сервиса «Здоровье+», который запустят весной 2026 года. Обнаружили функцию создания субтитров в реальном времени, новые возможности голосового помощника Siri, уведомления для виртуального кошелька Wallet и функцию обмена платежными данными пользователя между приложениями.

Некоторые опции описаны кратко — указано, что они появятся в iOS в 2027 и 2028 годах. Судя по всему, они будут связаны с медицинскими функциями девайсов Apple. Также в коде iOS обнаружили упоминание неизвестного устройства для умного дома — возможно, камеры, второго поколения смарт-маячка AirTag, новых наушников AirPods, которые появятся весной 2026 года.

В середине декабря стало известно, что в операционной системе Android появится функция личных приложений Private Space. Она позволит держать в тайне определенные программы и работать с ними.