Блогерша Аня Покров снялась в наряде с глубоким декольте

26-летняя блогерша Аня Покров снялась в белом корсете с глубоким декольте

Российская блогерша Аня Покров снялась в откровенном наряде в честь 26-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенных кадрах в белом корсете с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом в руках юзерша держала торт.

Ее образ дополнил парик с короткими волосами оттенка блонд. В качестве аксессуаров она выбрала широкий браслет и тонкое колье.

В июле 2024 года блогерша Аня Покров показала лицо с прыщами со словами «страшно смотреть в зеркало». Инфлюэнсерша демонстрировала несколько снимков с воспалениями на лбу, щеках и подбородке, в том числе кадры из врачебных кабинетов.