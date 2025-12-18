Реклама

22:46, 18 декабря 2025

Александра Бортич показала видео в микроюбке

Российская актриса Александра Бортич показала видео в микроюбке
Кадр: @bortich

Российская актриса Александра Бортич показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 854 тысячи подписчиков.

31-летняя знаменитость позировала на фоне лиловой ткани в белом костюме, состоящем из блузы с воротником и микроюбки, которая подчеркивала ее ноги.

Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках и шапку с похожими на заячьи ушами. «Я под конец года пытаюсь делать вид, что магний подействовал», — иронично подписала она.

В октябре Бортич снялась в купальнике. Знаменитость позировала спиной к камере в белом слитном плавательном костюме с голубыми швами.

