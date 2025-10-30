Ценности
Александра Бортич снялась в купальнике

Российская актриса Александра Бортич снялась в купальнике
Карина Черных
Фото: @bortich

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 851 тысячу подписчиков.

31-летняя знаменитость позировала спиной к камере в белом слитном купальнике с голубыми швами. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженные ягодицы. В то же время она распустила светлые волосы.

Ранее в октябре Александра Бортич похвасталась фигурой в бикини. Данный комплект состоял из оголяющих тело трусов и бюстгальтера на тонких бретелях.

.
