Ценности
Ценности
01:08, 30 октября 2025

Александра Бортич похвасталась фигурой в бикини

Российская актриса Александра Бортич похвасталась фигурой в черно-белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bortich

Российская актриса Александра Бортич похвасталась фигурой в откровенном бикини. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 851 тысячу подписчиков.

31-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, стоя спиной к камере в раздельном черно-белом купальнике. Данный комплект состоял из трусов и бюстгальтера.

При этом звезда продемонстрировала частично обнаженные спину и ягодицы. В то же время она собрала волосы в небрежную прическу.

В сентябре Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике. Артистка разместила снимок в честь прошедшего дня рождения.

