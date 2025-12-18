Бойца-чемпиона из команды Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг

Российский боец смешанных стилей (ММА) Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, на год дисквалифицирован за допинг. Об этом сообщается на странице Professional Fighters League (PFL) в соцсети X.
В пробе Хайбулаева обнаружили рекомбинантный эритропоэтин. Российский боец сдал тест после финала Гран-при PFL, прошедшего в августе, в котором он победил перуанца Хесуса Пинедо и стал чемпионом PFL в полулегком весе. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало спортсмена на один год.
В PFL сообщили, что российского бойца лишили чемпионского титула. «PFL придерживается политики нулевой терпимости к использованию веществ, повышающих спортивные результаты», — отметили в организации.
35-летний Хайбулаев не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Россиянин одержал 24 победы (10 — досрочно) и свел один поединок к ничьей. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.