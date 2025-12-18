Реклама

12:22, 18 декабря 2025

Бойца-чемпиона из команды Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг

Российского чемпиона PFL Мовлида Хайбулаева на год дисквалифицировали за допинг
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанных стилей (ММА) Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, на год дисквалифицирован за допинг. Об этом сообщается на странице Professional Fighters League (PFL) в соцсети X.

В пробе Хайбулаева обнаружили рекомбинантный эритропоэтин. Российский боец сдал тест после финала Гран-при PFL, прошедшего в августе, в котором он победил перуанца Хесуса Пинедо и стал чемпионом PFL в полулегком весе. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало спортсмена на один год.

В PFL сообщили, что российского бойца лишили чемпионского титула. «PFL придерживается политики нулевой терпимости к использованию веществ, повышающих спортивные результаты», — отметили в организации.

35-летний Хайбулаев не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Россиянин одержал 24 победы (10 — досрочно) и свел один поединок к ничьей. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

