17:40, 18 декабря 2025Россия

Бывшая школьная охранница заявила о бессилии коллег при нападениях

Бывшая школьная охранница: В учебное заведение можно пронести все что угодно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Школьные охранники не смогут значительно повлиять на защищенность детей во время учебного процесса. Об этом заявила МК.RU женщина по имени Елена, которая сама имела опыт работы на посту охраны в школе.

16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 вооруженный ножом подросток ворвался в школу. Свои действия он снимал на видео, его жертвой стал 10-летний мальчик.

Собеседница издания утверждает, что даже подготовленные специалисты по охране правопорядка неспособны радикально повысить защищенность школ. «По правилам охранникам в школе оружие иметь запрещено. Ворвется неадекват, кто первым ляжет? Да тот же молодой, накачанный. Так что это не выход», — сказала она.

По мнению россиянки, тщательные досмотры привели бы к тому, что занимать очередь на проход пришлось бы «с часу ночи».

Кроме того, Елена пояснила, что детекторы на входе срабатывают на любые металлические предметы. «И что, каждого останавливать?» — задалась она вопросом. Также бывшая охранница заявила, что еще один охранник должен стоять на выходе с территории каждой школы, чтобы не допустить проникновение посторонних. «Безопасность так не обеспечить никак. Стопроцентную [охрану обеспечить] невозможно», — резюмировала она.

Тем временем суд избрал меру пресечения подростку, ворвавшемуся в школу с ножом. Его заключили под стражу на два месяца. Деяние было квалифицировано по статье 105, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России. При этом сведений о квалификации по пункту «л» части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающему ответственность за расправу по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, нет. Квалификация преступления может быть изменена в ходе предварительного расследования или рассмотрения уголовного дела в суде.

