Бывший глава Камчатки ушел из жизни

Солодов: Умер Дмитрий Качин — человек, внесший большой вклад в развитие Камчатки

Ушел из жизни выдающийся человек, внесший неоценимый вклад в развитие Камчатки, бывший глава региона Дмитрий Качин. Печальную весть в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Дмитрию Качину было 96 лет.

«Светлая память о Дмитрии Ивановиче Качине навсегда останется в истории Камчатского края», — написал Солодов.

Качин начал свой профессиональный путь с работы матросом на промысловом флоте, а затем продолжился на посту руководителя региона, с 1971 по 1986 годы.

Дмитрий Качин помог модернизировать рыбопромысловый флот, развить сельское хозяйство и организовать активное жилищное строительство.

«Сегодняшний облик Петропавловска-Камчатского во многом сформировался благодаря той масштабной застройке, проведенной при Дмитрии Качине», — добавил Владимир Солодов.

Дмитрий Качин был удостоен высоких наград за заслуги перед Родиной, также он является Почетным гражданином Петропавловска-Камчатского.

Ранее стало известно о смерти белорусского композитора Виктор Копытько, известного работой над музыкой к фильмам «На железной дороге» и «В июне 41-го».