Депутат Госдумы объяснил желание эстонцев поехать на новогодние праздники в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил желание граждан Эстонии поехать на новогодние праздники в Россию. Мнением он поделился с Telegram-каналом Shot.
«Эстонцы хотят услышать поздравление Путина и сказать: "Слава России!"» — заявил он в беседе с журналистами.
Милонов добавил, что жители бывшей страны СССР хотят «попасть в страну ярких эмоций, настоящего Нового года, всяких разных веселых вещей». По его словам, в Эстонии скучно и все «ходят с постными лицами».
Ранее сообщалось, что жители Эстонии проводят более 30 часов на границе, чтобы попасть в Россию. На погранпункте Нарва — Ивангород между странами образовались очереди.