14:38, 18 декабря 2025Путешествия

Депутат Госдумы объяснил желание эстонцев поехать на новогодние праздники в Россию

Милонов: Эстонцы хотят услышать новогоднее поздравление Путина
Алина Черненко

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил желание граждан Эстонии поехать на новогодние праздники в Россию. Мнением он поделился с Telegram-каналом Shot.

«Эстонцы хотят услышать поздравление Путина и сказать: "Слава России!"» — заявил он в беседе с журналистами.

Милонов добавил, что жители бывшей страны СССР хотят «попасть в страну ярких эмоций, настоящего Нового года, всяких разных веселых вещей». По его словам, в Эстонии скучно и все «ходят с постными лицами».

Ранее сообщалось, что жители Эстонии проводят более 30 часов на границе, чтобы попасть в Россию. На погранпункте НарваИвангород между странами образовались очереди.

