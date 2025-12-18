Депутат Госдумы объяснил желание эстонцев поехать на новогодние праздники в Россию

Милонов: Эстонцы хотят услышать новогоднее поздравление Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил желание граждан Эстонии поехать на новогодние праздники в Россию. Мнением он поделился с Telegram-каналом Shot.

«Эстонцы хотят услышать поздравление Путина и сказать: "Слава России!"» — заявил он в беседе с журналистами.

Милонов добавил, что жители бывшей страны СССР хотят «попасть в страну ярких эмоций, настоящего Нового года, всяких разных веселых вещей». По его словам, в Эстонии скучно и все «ходят с постными лицами».

Ранее сообщалось, что жители Эстонии проводят более 30 часов на границе, чтобы попасть в Россию. На погранпункте Нарва — Ивангород между странами образовались очереди.

