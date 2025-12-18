Реклама

06:01, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка раскрыла страшный секрет лучшей подруги и потеряла ее навсегда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Weird-Intention-1871 рассказала о том, как оказалась перед сложным выбором из-за своей лучшей подруги Анны. По словам девушки, та живет уже с третьим супругом Филом и воспитывает троих своих детей от предыдущих браков.

«Несколько месяцев назад Анна призналась мне, что чувствует, будто задыхается от привязанности Фила. С моей точки зрения, Фил был действительно замечательным человеком, но Анна стала проводить все больше времени со своим вторым бывшим мужем Дуэйном. В конце концов, она призналась, что они с Дуэйном снова начали встречаться, пока Фил работал по десять часов и присматривал за детьми», — написала автор.

При этом подруга не планировала разводиться с третьим мужем и совершенно точно не собиралась признаваться ему в измене. Автору стало жаль Фила, поэтому после нескольких недель раздумий она рассказала мужчине правду о его жене.

«Анна узнала, что я ему рассказала. Теперь я потеряла ее как подругу, и мне ужасно стыдно. Но если бы ситуация была обратной, я бы точно хотела, чтобы мне рассказали», — заключила девушка.

Другие пользователи в комментариях поддержали автора, констатировав, что ее бывшая подруга — серийная изменщица без моральных принципов. Многие также порадовались тому, что у Анны и Фила нет совместных детей.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны.

