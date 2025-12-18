Дочь Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша предстала на размещенных кадрах, сидя в шезлонге на пляже. Она позировала в голубом слитном купальнике и полупрозрачной белой рубашке.

Кроме того, наследница артистки надела солнцезащитные очки и распустила волосы, а также нанесла на губы розовую помаду и продемонстрировала маникюр с темно-красным лаком.

В апреле Анна Заворотнюк родила первенца, отцом которого стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Сына назвали Марсель.