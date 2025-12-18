Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:00, 18 декабря 2025Ценности

Дочь Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна снялась в купальнике на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша предстала на размещенных кадрах, сидя в шезлонге на пляже. Она позировала в голубом слитном купальнике и полупрозрачной белой рубашке.

Кроме того, наследница артистки надела солнцезащитные очки и распустила волосы, а также нанесла на губы розовую помаду и продемонстрировала маникюр с темно-красным лаком.

В апреле Анна Заворотнюк родила первенца, отцом которого стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Сына назвали Марсель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok