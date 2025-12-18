Реклама

Россия
18:32, 18 декабря 2025

Раскрыта степень осведомленности Путина о ходе СВО

Пресс-секретарь Песков: Путин каждый день получает доклады военачальников об СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады военачальников о ходе специальной военной операции (СВО). Степень осведомленности главы государства об СВО раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, график российского лидера столь плотный, что 17 декабря он закончил работу лишь в три часа ночи, после чего принял доклады от командиров.

«Что [принимает доклады] он делает каждый день», — отметил Песков.

Ранее сам Путин рассказывал, что лично звонит участникам СВО и узнает от них о событиях на фронте. «Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявлял он.

