Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 18 декабря 2025Экономика

Долиной вернули часть денег за квартиру

Whitewill вернуло Долиной часть денег с продажи квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть комиссии с продажи квартиры в Хамовниках. Об этом говорится в определении, опубликованном Верховным судом России.

Согласно документу, соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого Долиной вернули средства, было заключено 7 ноября 2024 года. Возврат составил 3,146 миллиона рублей — это две трети суммы, которую артистка заплатила риелтору за оказанные услуги.

Ранее психиатр Василий Шуров назвал возможные диагнозы Долиной. По его словам, мошенники могли успешно обмануть певицу из-за ее мании величия и излишней уверенности в себе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    В Кремле назвали G7 отжившим и деградирующим форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok