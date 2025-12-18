Долиной вернули часть денег за квартиру

Whitewill вернуло Долиной часть денег с продажи квартиры

Агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть комиссии с продажи квартиры в Хамовниках. Об этом говорится в определении, опубликованном Верховным судом России.

Согласно документу, соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого Долиной вернули средства, было заключено 7 ноября 2024 года. Возврат составил 3,146 миллиона рублей — это две трети суммы, которую артистка заплатила риелтору за оказанные услуги.

Ранее психиатр Василий Шуров назвал возможные диагнозы Долиной. По его словам, мошенники могли успешно обмануть певицу из-за ее мании величия и излишней уверенности в себе.