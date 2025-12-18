У российского хоккеиста отсудили сумку Louis Vuitton и показали на видео

Экс-жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко отсудила у него ₽10 млн и сумку LV

Бывшая жена хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко отсудила у него 10 миллионов рублей и любимую сумку Louis Vuitton. Об этом сообщает Ura.ru.

Яна Вовченко-Александрова выложила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с сумкой, за которую она должна выплатить бывшему мужу 120 тысяч рублей. Это половина стоимости брендовой вещи.

В суд обратился спортсмен, чтобы лишить бывшую жену подарков, в их числе сумка Birkin.

Пара разводится после четырех лет брака.