Европейский центробанк определился с новыми ставками

ЕЦБ: Ставка по депозитам осталась на прежнем уровне в два процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил не менять процентные ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это означает, что ставка по депозитным программам осталась двухпроцентной. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и программам маржинального кредитования, то они составили 2,15 и 2,4 процента соответственно.

ЕЦБ отметил, что инфляция в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться на целевом уровне в два процента. Общий уровень инфляции в еврозоне в среднем составит 2,1 процента в 2025 году, 1,9 процента — в 2026-м, 1,8 процента — в 2027-м и 2 процента — в 2028 году.

По словам руководителя ЕЦБ Кристин Лагард, основным двигателем роста европейской экономики в ближайшие годы станет внутренний спрос. Она считает, что инвестиции бизнеса и значительные государственные расходы на инфраструктуру и оборону должны все больше поддерживать экономику.

Ранее был опубликован прогноз Европейской комиссии, которая считает, что еврозона преодолела тарифные потрясения, которые были вызваны властями США, и теперь будет расти умеренными темпами.