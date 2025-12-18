Герасимов сообщил о процессе взятия под контроль ДНР

Герасимов: Группировка «Восток» полностью взяла под контроль ДНР в своей зоне

Группировка «Восток» полностью взяла под контроль Донецкую народную республику (ДНР) в своей зоне. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

На данный момент восточная группировка успешно наступает в Днепропетровской и Запорожской областях, добавил глава Генштаба.

По его словам, южная группировка войск заняла более 50 процентов Константиновки, а также 48 населенных пунктов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции (СВО) будут безусловно выполнены. Он также отметил, что Москва предпочла бы делать это и устранять первопричину конфликта с помощью дипломатии.