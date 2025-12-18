Реклама

16:49, 18 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Героям статьи «Ленты.ру» оставили проданную мошенниками квартиру

«Лента.ру»: Суд оставил квартиру семье Мажевских, попавших под «схему Долиной»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Московский городской суд оставил многодетной семье Мажевских квартиру в Москве, которую они приобрели в 2013 году. Как ранее писала «Лента.ру», спустя десять лет выяснилось, что квартира была дважды продана по мошеннической схеме и наследник прежней хозяйки решил оспорить обе сделки. Люблинский суд Москвы встал на его сторону.

По решению суда, добросовестные покупатели — многодетная семья Мажевских — должны были остаться без жилья, московской регистрации и всех социальных льгот. Троих детей им на время предложили разместить в детском доме.

Но в четверг, 18 декабря, Мосгорсуд встал на сторону семьи — оставил квартиру за добросовестными покупателями. О том, как это было, с нами поделился глава семьи Мажевских Сергей.

Сергей Мажевский (глава семьи): Я до последнего был уверен, что ничего не получится и нам придется идти в Верховный суд, но мы выиграли! В суде сказали — в иске (имеется в виду, в иске наследника — прим. «Ленты.ру») отказать, но на каком основании, нам пока непонятно. Мы с адвокатом предполагаем, что сыграл роль десятилетний отсекающий срок, то есть то, что с момента преступления прошло более десяти лет. Но по-хорошему нужно дождаться мотивированного решения.

На заседании в Мосгорсуде было много журналистов. Адвокат дяди даже просил закрыть процесс от прессы, но судья отказал ему.

После оглашения окончательного решения он вместе с доверителем быстро вышел из зала

А мы после слов судьи даже прослезились и первым делом позвонили старшей дочке. Она очень переживала и утром просила нас взять ее с собой вместо школы. Конечно, мы отправили ее учиться, как и остальных детей.

На самом деле, у нас сейчас столько радости и благодарности ко всем: адвокату, депутату, которая пригласила нас на круглый стол в Госдуме, журналистам. После первого суда нам не верилось, что нас выгоняют из квартиры, а теперь не верится, что, наоборот, из квартиры не выгоняют. Тем более, у наследника все еще есть право идти в кассацию, и они вроде собирались обжаловать решение. Но наш адвокат уверен, что шансы у них на это минимальные.

Журналист и депутат Госдумы Евгений Попов: Это наша общая победа. Семья остается жить в своей законно купленной квартире. Детей тоже никуда не заберут. Последние месяцы люди фактически существовали в ужасной ситуации. Хочу от души поблагодарить всех, кто помогал решить этот вопрос: мою коллегу Светлану Разворотневу, с которой мы организовали круглый стол в Госдуме по теме квартирного мошенничества, представителей Верховного суда, а также моих коллег-журналистов, не давших спустить эту чувствительную для общества тему на тормозах.

