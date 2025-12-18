Глава Генштаба раскрыл подробности о ситуации в зоне СВО

Герасимов: Российские военные удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО

Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности о ситуации на фронте раскрыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, Вооруженные силы Российской Федерации захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу», — обозначил Герасимов.

По данным главы Генштаба, объединенная группировка войск проводит успешное наступление на всех направлениях СВО. Герасимов уточнил, что основные усилия на данный момент сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донбасса.

Ранее Герасимов сообщал, что группировка «Восток» полностью взяла под контроль Донецкую народную республику в своей зоне. А южная группировка войск заняла более 50 процентов Константиновки, а также еще 48 населенных пунктов.