На Кубе объявили о начале дедолларизации

Глава ЦБ Кубы объявила о переходе к плавающему курсу национальной валюты

Власти Кубы объявили о переходе к плавающему курсу иностранной валюты, введение которого станет первым шагом на пути постепенной дедолларизации экономики страны. Соответствующие заявления министра-председателя ЦБ Хуаны Лилии Дельгадо передает «Интерфакс».

Конкурентную цену, анализируя уровни спроса и предложения, Центробанк теперь будет определять в ежедневном режиме.

Как пишет агентство, сейчас на Кубе применяется два официальных курса доллара. Для юрлиц он составляет 24 песо, а для обычных граждан — 120 песо. В то же время у уличных «менял» стоимость единицы американской валюты достигает 450 песо, и нововведения призваны покончить с неофициальным рынком валюты в островном государстве.

Несколько лет назад власти Кубы, с учетом того, что курс песо привязан к доллару, решили отказаться от комиссии в 10 процентов на обмен долларов в банках страны, действовавшей более 15 лет. Ее установили когда США начали усиливать давление на иностранные банки, в которых Гавана размещала наличные американские доллары.