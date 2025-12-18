Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:02, 18 декабря 2025Экономика

На Кубе объявили о начале дедолларизации

Глава ЦБ Кубы объявила о переходе к плавающему курсу национальной валюты
Дмитрий Воронин

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Власти Кубы объявили о переходе к плавающему курсу иностранной валюты, введение которого станет первым шагом на пути постепенной дедолларизации экономики страны. Соответствующие заявления министра-председателя ЦБ Хуаны Лилии Дельгадо передает «Интерфакс».

Конкурентную цену, анализируя уровни спроса и предложения, Центробанк теперь будет определять в ежедневном режиме.

Как пишет агентство, сейчас на Кубе применяется два официальных курса доллара. Для юрлиц он составляет 24 песо, а для обычных граждан — 120 песо. В то же время у уличных «менял» стоимость единицы американской валюты достигает 450 песо, и нововведения призваны покончить с неофициальным рынком валюты в островном государстве.

Несколько лет назад власти Кубы, с учетом того, что курс песо привязан к доллару, решили отказаться от комиссии в 10 процентов на обмен долларов в банках страны, действовавшей более 15 лет. Ее установили когда США начали усиливать давление на иностранные банки, в которых Гавана размещала наличные американские доллары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

    На Украине поддержали переименование копеек

    Контрактнику угрожали расправой в одной из российских частей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok