Экономика
16:04, 18 декабря 2025Экономика

В Европе оценили планы США наладить экономические связи с Россией

Каллас иронично пожелала США удачи в налаживании экономических связей с Россией
Платон Щукин
Фото: Yves Herman / Reuters

Идею руководства США наладить экономические связи с Россией после завершения боевых действий на Украине будет сложно реализовать. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Россия — страна, где не соблюдается закон, и мы видим национализацию компаний, так что я говорю: "Удачи вам с этим"», — сказала она с иронией.

Каллас напомнила, что «существует сильное стремление к миру, особенно украинцы действительно хотят мира к Рождеству», но согласия от России ни по одному из пунктов нет. Дипломат призвала перейти от ситуации, где стороны делают вид, что ведут переговоры, к такому положению дел, когда переговоры действительно будут желанны всем.

Коснувшись обсуждения репарационного кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, Каллас указала, что Бельгия находится под сильным давлением России и США. Чтобы ослабить его, следует утвердить инициативу по финансированию Киева, тогда ответственность ляжет на всю Европу.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево объяснил, что королевство не против помощи Украине как таковой, но опасается краха собственной экономики в случае принятия решения о репарационном кредите без соответствующих гарантий со стороны других европейских стран.

