Экономика
15:50, 18 декабря 2025

Готовность Банка России серьезно снизить ключевую ставку оценили

Аксаков: Банк России понизит ключевую ставку до 16 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ряд негативных факторов будет удерживать Банк России от решительного снижения ключевой ставки. Об этом предупредил руководитель отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. Его процитировала «Российская газета».

К числу этих факторов он отнес рост налоговой нагрузки на бизнес и индивидуальных предпринимателей с января. В такой ситуации регулятор продолжит курс на уменьшение «ключа», однако предпочтет делать это аккуратно. Александров полагает, что, вероятнее всего, ставку опустят до 16 процентов, хотя в настоящее время выросли шансы на то, что ее снизят сильнее, чем на 0,5 процентного пункта.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предсказывает осторожные действия регулятора и снижение ставки только до 16 процентов. Он уверен, что в феврале и далее ключ продолжат уменьшать.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что Банк России мог бы перейти к более агрессивному снижению ставки.

