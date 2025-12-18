Готовность Банка России серьезно снизить ключевую ставку оценили

Аксаков: Банк России понизит ключевую ставку до 16 процентов

Ряд негативных факторов будет удерживать Банк России от решительного снижения ключевой ставки. Об этом предупредил руководитель отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. Его процитировала «Российская газета».

К числу этих факторов он отнес рост налоговой нагрузки на бизнес и индивидуальных предпринимателей с января. В такой ситуации регулятор продолжит курс на уменьшение «ключа», однако предпочтет делать это аккуратно. Александров полагает, что, вероятнее всего, ставку опустят до 16 процентов, хотя в настоящее время выросли шансы на то, что ее снизят сильнее, чем на 0,5 процентного пункта.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предсказывает осторожные действия регулятора и снижение ставки только до 16 процентов. Он уверен, что в феврале и далее ключ продолжат уменьшать.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что Банк России мог бы перейти к более агрессивному снижению ставки.