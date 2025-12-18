Реклама

Наука и техника
05:46, 18 декабря 2025Наука и техника

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS начал светиться золотом

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил цвет на золотой под действием Солнца
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Комета 3I/ATLAS — которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем — изменила цвет на золотой под действием Солнца. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Подчеркивается, что необычный химсостав 3I/ATLAS привел к изменению его цвета под воздействием солнечного тепла. Изначально он был тусклым красным.

Кроме того, издание отмечает, что изменение цвета по мере приближения к Солнцу может означать «конец его путешествия». Сейчас цвет изменился на золотой — однако ранее астрономы сообщали, что комета сменила цвет с красного на зеленый.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

