Клебо прояснил позицию по допуску российских лыжников до международных стартов

Клебо: Хочу соревноваться с россиянами, но считаю их отстранение правильным

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо на канале Skirious Problems в YouTube прояснил позицию по допуску российских лыжников до международных соревнований.

Норвежец отметил, что исключительно со спортивной точки зрения ему не хватает россиян и персонально Александра Большунова на турнирах. «Я бы с удовольствием соревновался с ними, потому что знаю, насколько они сильны», — заявил Клебо.

При этом норвежец добавил, что считает правильным отстранение россиян по политическим причинам. «Я был предельно честен и занял определенную позицию, когда все началось в 2022 году. С тех пор ничего не изменилось», — заявил Клебо.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого на этапе Кубка мира по лыжным гонкам дебютировали россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев.