Контрактнику угрожали расправой в одной из российских частей

В Калининградской области контрактник сбежал из части из-за угроз офицеров

В Калининградской области военнослужащий-контрактник был вынужден сбежать из части после систематических издевательств со стороны командиров. Об этом «Клопс» рассказал адвокат военного Виктор Сидоров.

По словам адвоката, 19 сентября старший лейтенант избил 20-летнего матроса за нарушение распорядка, а затем угрожал ему табельным оружием, приставив пистолет Макарова к голове. В тот же день помощник командира пристегнул парня наручниками к кровати в лазарете, где тот провел неделю.

27 сентября Николая отпустили после того, как он отдал командиру свой iPhone 14. 6 октября, опасаясь за свою жизнь, матрос сбежал с территории части и 10 дней скрывался.

Следствие прекратило уголовное дело в отношении военнослужащего, признав его побег крайней необходимостью. В отношении двух командиров возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал за 80 долларов Вооруженным силам Украины секретную информацию и фото.