15:33, 18 декабря 2025Забота о себе

Курильщиков призвали отказаться от кофе натощак

Гастроэнтеролог Кашух: От кофе натощак стоит отказаться курильщикам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила две вредные для желудочно-кишечного тракта привычки. Их врач раскрыла в беседе с изданием РИАМО.

Одной из вредных для ЖКТ привычек она назвала употребление кофе натощак. Доктор уточнила, что она может быть опасна для людей, у которых есть инфекция хеликобактер пилори или очаги воспаления в двенадцатиперстной кишке. Кроме того, она призвала отказаться от кофе натощак курильщиков и тех, кто принимает обезболивающие. Если же этих проблем нет, этот напиток не принесет вреда, заверила гастроэнтеролог.

Вторая вредная привычка — это чрезмерное увлечение фастфудом, перекусами на бегу и хаотичное питание, при котором человек утоляет голод чипсами, шоколадными батончиками или картошкой фри, а не полноценным приемом пищи. Кашух объяснила, что такой тип питания нарушает выработку пищеварительных ферментов и провоцирует неравномерную нагрузку на ЖКТ.

«Не существует каких-то особых зимних правил здорового питания. Есть принципы, которых полезно придерживаться круглый год», — заключила Кашух.

Ранее диетолог Алекс Семпере подчеркнул, что так называемые вредные продукты не нужно полностью исключать из рациона. По его словам, они не причинят никакого вреда здоровью, если ими не злоупотреблять.

