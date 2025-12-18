Лавров рассказал о чистосердечном признании ЕС о вмешательстве в дела Армении

Слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас о готовности помочь Еревану с выборами — это чистосердечное признание о вмешательстве Европы в дела Армении. Так заявление политика оценил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Чистосердечное признание, явка с повинной», — прокомментировал слова главы евродипломатии Лавров.

Он добавил, что помощь Евросоюза укладывается в сценарий, при котором победа прозападного кандидата оценивается позитивно, а победа независимого кандидата вызывает критику со стороны Брюсселя.

Каллас сделала заявление о выборах в Армении в понедельник, 15 декабря. По ее словам, Брюссель готов предоставить Еревану помощь в противодействии вредоносному внешнему влиянию на выборы по образцу консультаций, которые проводились во время выборов с Молдавией.