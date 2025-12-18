Реклама

Силовые структуры
19:07, 18 декабря 2025Силовые структуры

Легендарный российский адвокат решил поделиться своей практикой и завел Tеlegram-канал

94-летний адвокат Генрих Падва завел собственный Tеlegram-канал
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Легендарный 94-летний российский адвокат Генрих Падва решил поделиться своей обширной практикой и завел собственный Tеlegram-канал. Об этом он рассказал в видеообращении.

Мэтр отечественной адвокатуры рассказал, что идея открыть канал возникла у него совершенно неожиданно. Падва признался, что очень сомневался в возможности успешного канала. «Все-таки я решил попробовать поделиться своей обширной практикой с читателями», — сказал адвокат.

По данным Telegram-канала 112, Падва внес в Конституционный суд жалобу, после которой в России ввели мораторий на смертную казнь. Кроме того, за свою карьеру он представлял интересы семей Владимира Высоцкого, академика Андрея Сахарова и многих других выдающихся людей, а также крупных компаний.

В 2020 году Падва в интервью «Ленте.ру» рассказал о судьбе актера Михаила Ефремова, защите воров в законе и стыдных делах.

