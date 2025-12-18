Реклама

Экономика
18:16, 18 декабря 2025Экономика

Лишенный гражданства России комик рассказал о жизни вшестером в одной квартире

Александра Качан (Редактор)

Кадр: «Слава Комиссаренко» / Youtube

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого по инициативе ФСБ лишили российского гражданства, рассказал, как в детстве жил с семьей из шести человек в одной квартире. Историей он поделился в новом видео, опубликованном на YouTube.

По словам Комиссаренко, ему приходилось жить в квартире с родителями, бабушкой, дедушкой и тетей. «Мне не могли сказать: "иди в свою комнату". У меня у семьи была своя комната. Всей семье могли сказать: "Закройте свой рот и идите в свою комнату"», — поделился юморист.

Ранее Комиссаренко пошутил о том, что он может попасть в список иноагентов Минюста России. Он отметил, что для него это бы стало понижением статуса.

