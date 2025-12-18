Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 18 декабря 2025Экономика

Лукашенко объявил о завершении эпохи «крышевания бизнеса братками»

Лукашенко: В Белоруссии созданы все условия для здорового развития бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Эпоха, когда предприниматели были вынуждены уплачивать бандитам большие денежные суммы за предоставление «крыши», в Белоруссии давно завершилась. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Этого удалось добиться в том числе благодаря эффективной работе представителей местных правоохранительных органов, пояснил глава государства. В результате сейчас в стране можно успешно развивать бизнес «без крыши от братков», резюмировал он. «Сегодня каждый гражданин знает, что его жизнь, имущество находятся под надежной защитой», — констатировал Лукашенко.

В настоящее время, добавил он, в Белоруссии созданы все необходимые условия для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвесторов. Предприниматели, в свою очередь, подчеркнул Лукашенко, должны обеспечить работников достойной зарплатой. «Требование одно — платите достойную зарплату», — заключил президент республики.

Ранее Лукашенко призвал белорусских бизнесменов активно инвестировать в африканские страны. По мнению главы государства, в обозримом будущем этот континент станет одним из главных экономических драйверов. На этом фоне предпринимателям из Белоруссии следует активнее продавать в этот регион свою продукцию и «завоевывать свои ниши». Это, заключил глава республики, позволит диверсифицировать экспорт для базовых отраслей экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    В Кремле назвали G7 отжившим и деградирующим форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok