Лукашенко объявил о завершении эпохи «крышевания бизнеса братками»

Лукашенко: В Белоруссии созданы все условия для здорового развития бизнеса

Эпоха, когда предприниматели были вынуждены уплачивать бандитам большие денежные суммы за предоставление «крыши», в Белоруссии давно завершилась. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Этого удалось добиться в том числе благодаря эффективной работе представителей местных правоохранительных органов, пояснил глава государства. В результате сейчас в стране можно успешно развивать бизнес «без крыши от братков», резюмировал он. «Сегодня каждый гражданин знает, что его жизнь, имущество находятся под надежной защитой», — констатировал Лукашенко.

В настоящее время, добавил он, в Белоруссии созданы все необходимые условия для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвесторов. Предприниматели, в свою очередь, подчеркнул Лукашенко, должны обеспечить работников достойной зарплатой. «Требование одно — платите достойную зарплату», — заключил президент республики.

Ранее Лукашенко призвал белорусских бизнесменов активно инвестировать в африканские страны. По мнению главы государства, в обозримом будущем этот континент станет одним из главных экономических драйверов. На этом фоне предпринимателям из Белоруссии следует активнее продавать в этот регион свою продукцию и «завоевывать свои ниши». Это, заключил глава республики, позволит диверсифицировать экспорт для базовых отраслей экономики.