Лукашенко призвал белорусских производителей идти в Африку

Лукашенко назвал Африку рынком будущего и призвал активнее продавать туда все

Африка для Белоруссии станет тем же, чем 30 лет назад был для всего мира Китай, то есть рынком будущего. Об этом на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами континента заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, белорусские производители должны активно идти туда и «завоевывать свои ниши», что позволит диверсифицировать экспорт для базовых отраслей экономики. Глава государства предлагает отправлять в Африку удобрения, продукты питания и продукцию машиностроения.

Лукашенко подчеркнул, что средние темпы повышения ВВП стран Африки превышают общемировые, население региона растет, а кроме того, на континент приходится треть мировых запасов полезных ископаемых.

Таким образом, уверен политик, сотрудничество с Африкой может обеспечить рост для Белоруссии, но активность в этом вопросе национального бизнеса недостаточна. «Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах», — возмутился он.

В качестве примера сотрудничества Лукашенко привел поставки сельхозтехники в Зимбабве и Нигерию, куда отправлено уже более пяти тысяч единиц соответствующей продукции.

Ранее он пожаловался, что производительность труда в Евросоюзе в три-пять раз выше, чем в Белоруссии, объяснив, что именно с этим связана необходимость привлечения трудовых мигрантов. Позднее председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова признала, что власти пока не могут найти механизмы, которые мотивировали бы граждан к труду, несмотря на требования и поручения Лукашенко.