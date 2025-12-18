Реклама

01:11, 18 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил Трампу помощь в одном вопросе

Лукашенко: Минск готов работать с США по урегулированию в Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что заявил спецпосланнику Соединенных Штатов по Белоруссии Джону Коулу о готовности работать с Вашингтоном над урегулированием ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом политик упомянул в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

«Я вижу интерес США к Венесуэле. Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам», — отметил он.

Лукашенко также выразил уверенность, что ситуацию можно решить абсолютно мирным путем. Политик уточнил, что в ближайшее время собирается поговорить об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По его словам, конфликт с Венесуэлой стал бы для Штатов «вторым Вьетнамом».

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

Позже правительство Венесуэлы ввело военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа.

