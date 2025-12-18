Реклама

01:46, 18 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о Ким Чен Ыне

Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является абсолютно нормальным человеком. Он знает свое место в мире, с ним можно договориться, высказал свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

«В основном из средств массовой информации складывалось мое впечатление о Ким Чен Ыне. Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Ким Чен Ын «порядочный, спокойный, честный человек».

В октябре Ким Чен Ын рассказал, что будет вести страну вперед, сохраняя единую волю с народом. Политик также отметил, что основой всех побед партии на протяжении восьмидесятилетней истории является народ, его доверие и верность.

Помимо этого, лидер КНДР призвал однопартийцев избавиться от пороков, включая безответственность и злоупотребление служебным положением.

