09:02, 18 декабря 2025Наука и техника

Apple выпустит компьютер с чипом от iPhone

MacRumors: Apple представит ноутбук MacBook с процессором от iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Dasilva / Reuters

Корпорация Apple работает над новым компьютером, который будет основан на процессоре от смартфона. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Специалисты медиа пришли к такому выводу, изучив системный код Kernel Debug Kit. По всей видимости, он был случайно опубликован на сайте Apple. В нем упоминался ноутбук MacBook, который имеет процессор A15. Чип A15 Bionic впервые появился в iPhone 14, который вышел в 2022 году.

Также в коде нашли упоминание ноутбука, который работает на процессоре A18 Pro. Журналисты предположили, что инженеры Apple тестировали работу портативного компьютера с использованием старого процессора от iPhone 14, а затем установили в тестовую модель более современный A18 Pro: «такой комплект был бы значительно более производительным, перспективным и соответствовал бы текущей линейке процессоров компании».

В материале говорится, что Apple представит первый ноутбук на мобильном процессор A18 Pro в 2026 году. Скорее всего, он будет иметь небольшой 13-дюймовый дисплей.

В начале ноября о выходе ноутбука Apple, оснащенного процессором от iPhone, заявил инсайдер Bloomberg Марк Гурман. По информации специалиста, недорогой девайс — его оценят около 600 долларов (48 тысяч рублей) — выйдет в первой половине 2026 года.

