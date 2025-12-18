Реклама

12:24, 18 декабря 2025Мир

Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне

Министр финансов Финляндии Пурра усомнилась в пользе членства страны в Еврозоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Членство страны в Еврозоне могло быть неудачным решением. Об этом заявила министр финансов Финляндии Риикка Пурра в интервью изданию Kauppalehti.

Глава Минфина призвала экономистов обсудить эту тему. «В стране уже не так много экономистов, которые считают, что членство в Еврозоне было хорошим решением», — сказала она.

Пурра добавила, что общая денежно-кредитная политика Еврозоны является одной из причин, почему «дела идут так плохо».

Министр ушла от прямого ответа на вопрос о возможном выходе Финляндии из Еврозоны, подчеркнув необходимость обсуждения самой монетарной политики. Как сообщает издание, до этого партия Пурры «Истинные финны», находясь в оппозиции, уже поднимала вопрос о целесообразности использования единой европейской валюты.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что экономика страны в плохом состоянии из-за России. По словам политика, экономика страны находится в очень плохом состоянии. «Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — сказал он.

