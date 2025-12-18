Уничтожение бомбы из рюкзака российской студентки попало на видео

ФСБ показала кадры с уничтожением бомбы, которую несла студентка в Волгодонске

Момент уничтожения бомбы, которую студентка должна была передать чиновнику из Волгодонска (Ростовская область), попал на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как специалист-взрывотехник подходит к рюкзаку с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри. После этого бомбу уничтожают.

О сорванном теракте в людном месте Волгодонска стало известно в четверг, 18 декабря. Подрыв готовили спецслужбы Украины. Они нашли студентку колледжа, которая извлекла рюкзак с СВУ из тайника и должна была передать его чиновнику из городской администрации.

По данным ФСБ, девушка могла стать террористкой-смертницей. Внутри рюкзака находилась бомба с поражающими элементами и мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

