Силовые структуры
09:43, 18 декабря 2025Силовые структуры

Уничтожение бомбы из рюкзака российской студентки попало на видео

ФСБ показала кадры с уничтожением бомбы, которую несла студентка в Волгодонске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент уничтожения бомбы, которую студентка должна была передать чиновнику из Волгодонска (Ростовская область), попал на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как специалист-взрывотехник подходит к рюкзаку с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри. После этого бомбу уничтожают.

О сорванном теракте в людном месте Волгодонска стало известно в четверг, 18 декабря. Подрыв готовили спецслужбы Украины. Они нашли студентку колледжа, которая извлекла рюкзак с СВУ из тайника и должна была передать его чиновнику из городской администрации.

По данным ФСБ, девушка могла стать террористкой-смертницей. Внутри рюкзака находилась бомба с поражающими элементами и мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

